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1 час назад

«Ювентус» и «Торино» 28 февраля встретятся в матче Серии А

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Во вторник, 28 февраля, на стадионе «Альянц Стадиум» в Турине будет сыгран заключительный матч 24-го тура итальянской Серии А. В туринском дерби «Ювентус» примет «Торино».

Стала известна дата встречи «Ювентуса» и «Торино»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Начало встречи намечено на 22:45 мск. Прямая трансляция матча на территории России будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ», а также на официальном сайте субхолдинга «Матч!»

По линии букмекеров фаворитом является «Юве»: сделать ставку на успех «старой синьоры» можно за 1.75. Победа «быков» оценена коэффициентом 5.50. Ничья идёт за 3.64.

Аналитики не верят, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.29, а тотал меньше 2.5 — за 1.70. Если хотя бы по разу отличатся обе команды, то сыграет ставка с коэффициентом за 2.07.

«Ювентус» в 23 матчах набрал 32 очка и располагается на восьмом месте в турнирной таблице Серии А. «Торино» после 23 туров имеет в своём активе 31 очко и занимает 10-е место. Отметим, что в матче первого круга нынешнего сезона «Ювентус» в гостях сумел обыграть «Торино» со счётом 1:0.

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