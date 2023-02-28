Стала известна дата встречи «Ювентуса» и «Торино»

Во вторник, 28 февраля, на стадионе «Альянц Стадиум» в Турине будет сыгран заключительный матч 24-го тура итальянской Серии А. В туринском дерби «Ювентус» примет «Торино».

Начало встречи намечено на 22:45 мск. Прямая трансляция матча на территории России будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ», а также на официальном сайте субхолдинга «Матч!»

По линии букмекеров фаворитом является «Юве»: сделать ставку на успех «старой синьоры» можно за 1.75. Победа «быков» оценена коэффициентом 5.50. Ничья идёт за 3.64.

Аналитики не верят, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.29, а тотал меньше 2.5 — за 1.70. Если хотя бы по разу отличатся обе команды, то сыграет ставка с коэффициентом за 2.07.