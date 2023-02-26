Руководство ПСЖ может расстаться со звездами клуба

Руководство ФК «Пари Сен-Жермен» может расстаться с легендарными игроками ради существенного снижения расходов, пишет The Times со ссылкой на источник.

Автор статьи пояснил, что клуб планирует на треть сократить зарплатный фонд в 2023 году.

По мнению обозревателя, это может привести к тому, что парижане расторгнут контракт с Неймаром или Лионелем Месси. Под сокращение также может попасть Килиан Мбаппе.

Снижение затрат, уточнил автор, обусловлено мировым соглашением с УЕФА по финансовому фэйр-плей.