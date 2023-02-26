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29 минут назад

Руководство ПСЖ может расстаться со звездами клуба ради сокращения расходов

Илья Родин

Руководство ФК «Пари Сен-Жермен» может расстаться с легендарными игроками ради существенного снижения расходов, пишет The Times со ссылкой на источник.

Руководство ПСЖ может расстаться со звездами клуба
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Автор статьи пояснил, что клуб планирует на треть сократить зарплатный фонд в 2023 году.

По мнению обозревателя, это может привести к тому, что парижане расторгнут контракт с Неймаром или Лионелем Месси. Под сокращение также может попасть Килиан Мбаппе.

Снижение затрат, уточнил автор, обусловлено мировым соглашением с УЕФА по финансовому фэйр-плей.

Ранее сообщалось, что Мбаппе намеревается покинуть клуб и перейти в более сильный. Он заявил, что готов пойти на это даже в том случае, если условия контракта будут не столь привлекательными, как в ПСЖ.

Футбол,Лионель Месси,УЕФА,
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