Руководство ПСЖ может расстаться со звездами клуба

Руководство ФК «Пари Сен-Жермен» может расстаться с легендарными игроками ради существенного снижения расходов, пишет The Times со ссылкой на источник.
Автор статьи пояснил, что клуб планирует на треть сократить зарплатный фонд в 2023 году.
По мнению обозревателя, это может привести к тому, что парижане расторгнут контракт с Неймаром или Лионелем Месси. Под сокращение также может попасть Килиан Мбаппе.
Снижение затрат, уточнил автор, обусловлено мировым соглашением с УЕФА по финансовому фэйр-плей.
Ранее сообщалось, что Мбаппе намеревается покинуть клуб и перейти в более сильный. Он заявил, что готов пойти на это даже в том случае, если условия контракта будут не столь привлекательными, как в ПСЖ.