Салихова назвала клубы, с которыми может сыграть сборная России

Зарема Салихова, жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость о том, что сборная России 23 марта проведет товарищеский матч с командой Ирана. Ее слова передает «РБ Спорт».

«Сборная России может сыграть с Пакистаном, еще есть Афганистан и Белоруссия», — заявила Салихова.

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил опубликованную ранее информацию о времени и месте проведения товарищеского матча между сборными России и Ирана.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В 2022 году сборная России провела три товарищеских матча с командами из Азии — Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Свой последний официальный матч подопечные Валерия Карпина провели в ноябре 2021 года в матче отборочного турнира к чемпионату мира — 2022 против Хорватии (0:1).