Дубль Мбаппе и гол Месси помогли «ПСЖ» разгромить «Марсель»

Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Велодром» состоялся матч 25-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «Пари Сен-Жермен». Подопечные Кристофа Галтье добились уверенной победы – 3:0.

Фото: 17blogs.com 17blogs.com

Во всех голевых атаках поучаствовали Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Француз оформил дубль с передач 34-летнего форварда, а свой единственный гол аргентинец забил с передачи Килиана.

Напомним, третий звёздный форвард красно-синих Неймар отсутствует по причине травмы.

«ПСЖ» набрал 60 очков и лидирует в Лиге 1. У «Марселя» 52 балла и вторая строчка.