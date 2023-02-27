Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+13° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Дубль Мбаппе и гол Месси помогли «ПСЖ» разгромить «Марсель»

Betassist

Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Велодром» состоялся матч 25-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «Пари Сен-Жермен». Подопечные Кристофа Галтье добились уверенной победы – 3:0.

Дубль Мбаппе и гол Месси помогли «ПСЖ» разгромить «Марсель»
Фото: 17blogs.com17blogs.com

Во всех голевых атаках поучаствовали Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Француз оформил дубль с передач 34-летнего форварда, а свой единственный гол аргентинец забил с передачи Килиана.

Напомним, третий звёздный форвард красно-синих Неймар отсутствует по причине травмы.

«ПСЖ» набрал 60 очков и лидирует в Лиге 1. У «Марселя» 52 балла и вторая строчка.

В других матчах игрового дня «Монако» уступил «Ницце» (0:3), «Реймс» разгромил «Тулузу» (3:0). «Ренн» дожал «Нант» (1:0), «Клермон» и «Страсбург» разошлись миром (1:1).

Футбол,Кристоф Галтье,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий