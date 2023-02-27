Писарев: Сборная России будет следить за Дзюбой

Тренер сборной России Николай Писарев в эфире «Матч ТВ» прокомментировал информацию о скором товарищеском матче национальной команды с Ираном.
Ранее «Матч ТВ» стало известно, что матч сборных планируется провести в Тегеране 23 марта.
— Давайте дождемся официального заявления нашей федерации. Я в курсе переговоров РФС. На данный момент известно только то, что у ФИФА в марте есть окно для игр сборных, в котором можно провести два матча. Думаю, РФС работает над проведением двух игр в этот период.
Иран действительно хороший соперник. Мы сейчас собираем информацию о всех футболистах. Да, ранее мы говорили, что есть смысл давать авансы молодым игрокам. Какое сейчас будет решение главного тренера Карпина станет известно как только поймем о датах матчей. Тогда, думаю, Карпин соберет тренерский штаб и назовет состав.
Дзюба? Пока будем следить за ним в майке «Локомотива». Будем передавать главному тренеру то, что видели вживую, — сказал Писарев.
В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из за ситуации на Украине. После этих решений команда Валерия Карпина осенью провела три гостевых товарищеских матча — с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).