СК заинтересовался историей с надругательством украинца над флагом РФ

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По сообщению ведомства, инцидент попал на видео, кадры появились в Сети. Спортсмен сопроводил свои действия грозными комментариями в адрес Москвы. Теперь в произошедшем предстоит разобраться следователям. В ближайшее время у Министерства иностранных дел России будет запрошена необходимая информация.

Инцидент произошел 26 февраля. Украинский футболист из клуба «Львов» Алексей Дитятьев спустил флаг РФ с флагштока. Это случилось возле одного из отелей в Турции. После этого спортсмен скомкал триколор и выбросил под трибуну.