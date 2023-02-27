СК заинтересовался историей с надругательством украинца над флагом РФ

Правоохранительные органы России будут расследовать надругательство украинского футболиста над российским флагом, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на поручение руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
По сообщению ведомства, инцидент попал на видео, кадры появились в Сети. Спортсмен сопроводил свои действия грозными комментариями в адрес Москвы. Теперь в произошедшем предстоит разобраться следователям. В ближайшее время у Министерства иностранных дел России будет запрошена необходимая информация.
Инцидент произошел 26 февраля. Украинский футболист из клуба «Львов» Алексей Дитятьев спустил флаг РФ с флагштока. Это случилось возле одного из отелей в Турции. После этого спортсмен скомкал триколор и выбросил под трибуну.
Дитятьев отметил, что совсем скоро украинские Вооруженные силы сделают это «во всех оккупированных городах нашей страны». Украинец предложил начать с Турции.