Польские футбольные фанаты выступили против поддержки Украины

Во время футбольного матча в Польше футбольные болельщики вывесили баннер против поддержки Украины в конфликте с РФ. Об этом сообщает Gazeta Wroclawska.

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«„Это не наша война“ — такой баннер появился на трибунах стадиона „Тарчински Арена“ во время матча Сленск — Лех», — написали в издании.

Также на трибунах появился зачеркнутый трезубец, символизирующий один из государственных символов Украины. В материале уточнили, что это уже не первый такой скандал.