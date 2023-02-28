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50 минут назад

GW: польские футбольные фанаты выступили против поддержки Украины

Ura.Ruиещё 7

Во время футбольного матча в Польше футбольные болельщики вывесили баннер против поддержки Украины в конфликте с РФ. Об этом сообщает Gazeta Wroclawska.

Польские футбольные фанаты выступили против поддержки Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«„Это не наша война“ — такой баннер появился на трибунах стадиона „Тарчински Арена“ во время матча Сленск — Лех», — написали в издании.

Также на трибунах появился зачеркнутый трезубец, символизирующий один из государственных символов Украины. В материале уточнили, что это уже не первый такой скандал.

Ранее стало известно, что в Европе прошла волна антивоенных протестов против поддержки Киева в российско-украинском конфликте. Причиной тому стал тот факт, что европейцы расплачиваются своим комфортом из-за поставок Киеву вооружения на большие суммы денег, передает «Федеральное агентство новостей».

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