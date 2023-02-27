Тренер «ПСЖ» назвал лучшего форварда в мире

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье отметил игру Килиана Мбаппе в матче 25-го тура Лиги 1 против «Марселя» (3:0). Форвард парижан забил дважды и достиг отметки в 200 голов за клуб, что является повторением клубного рекорда.
— Мбаппе — лучший игрок мира? Он повторил рекорд Эдинсона Кавани. Без сомнений, Килиан — лучший нападающий в мире. Он бежит быстро, все делает быстро и способен проявить себя в важных матчах, — сказал Гальтье.
В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 21 матч и забил 17 мячей. Источник:L`Equipe