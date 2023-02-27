Карпин ответил на вопрос о возвращении Дзюбы в сборную России

«Возвращение Дзюбы в Россию — это, конечно, хорошо для российского футбола. Если у нас будут официальные матчи, любой игрок вне зависимости от возраста, если он устраивает тренерский штаб и своей игрой доказывает свой уровень, может рассчитывать на вызов в сборную», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Несколько месяцев нападающий находился без команды. С августа 2022 года он выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор». 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего форвард сыграл пять матчей за турецкий клуб во всех турнирах и ни одного не провел полностью.