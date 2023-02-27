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9 минут назад

Карпин ответил на вопрос о возвращении Дзюбы в сборную России по футболу

Газета.Ru

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы в состав национальной команды.

Карпин ответил на вопрос о возвращении Дзюбы в сборную России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Возвращение Дзюбы в Россию — это, конечно, хорошо для российского футбола.

Если у нас будут официальные матчи, любой игрок вне зависимости от возраста, если он устраивает тренерский штаб и своей игрой доказывает свой уровень, может рассчитывать на вызов в сборную», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Писарев заявил, что сборная России будет следить за Дзюбой

Дзюба 8 февраля подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. Форвард дебютировал за новую команду в матче Кубка России против «Спартака».

Несколько месяцев нападающий находился без команды. С августа 2022 года он выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор». 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего форвард сыграл пять матчей за турецкий клуб во всех турнирах и ни одного не провел полностью.

Ранее полузащитник «Сочи» Жоаозиньо, который в 2016 году получил гражданство России, отреагировал на то, что бразильские легионеры петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо также стали россиянами.

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