Карпин ответил на вопрос о возвращении Дзюбы в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы в состав национальной команды.
«Возвращение Дзюбы в Россию — это, конечно, хорошо для российского футбола.
Если у нас будут официальные матчи, любой игрок вне зависимости от возраста, если он устраивает тренерский штаб и своей игрой доказывает свой уровень, может рассчитывать на вызов в сборную», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
Дзюба 8 февраля подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. Форвард дебютировал за новую команду в матче Кубка России против «Спартака».
Несколько месяцев нападающий находился без команды. С августа 2022 года он выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор». 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего форвард сыграл пять матчей за турецкий клуб во всех турнирах и ни одного не провел полностью.
Ранее полузащитник «Сочи» Жоаозиньо, который в 2016 году получил гражданство России, отреагировал на то, что бразильские легионеры петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо также стали россиянами.