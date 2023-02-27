В сети появилось фотография Неймара в новой форме «ПСЖ» на следующий сезон

В интернет-пространстве появилось фото новой игровой формы французского «ПСЖ», которая будет использоваться парижанами в следующем сезоне.

«Твиттер» La Source Parisienne, ссылаясь на свои источники, опубликовал фотографию бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара в новой форме от компании Nike. Сообщается, что представленный комплект будет использоваться в качестве гостевой формы со следующего сезона. Узор новой футболки «ПСЖ» повторяет цвета французского флага: синий, белый, красный.

«ПСЖ» лидирует в текущем розыгрыше чемпионата Франции, набрав после 25 сыгранных матчей 60 очков и опережая ближайших преследователей на восемь очков. В Лиге чемпионов парижане добрались до стадии 1/8 финала, где им противостоит мюнхенская «Бавария». В первом матче, который прошёл в Париже, победу одержали немцы 1:0. Ответная встреча пройдёт в Мюнхене 8 марта.