Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
34 минуты назад

Бразильская супермодель Адриана Лима назначена глобальным послом болельщиков ФИФА

Чемпионат.comиещё 1

Бразильская супермодель, актриса и бизнес-леди Адриана Лима назначена глобальным послом болельщиков ФИФА. Девушка будет разрабатывать, продвигать и участвовать в глобальных инициативах с участием болельщиков со всего мира. Более подробная информация о её должностных обязанностях будет представлена позже.

Супермодель Адриана Лима назначена глобальным послом болельщиков ФИФА
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Назначение бразильской модели на должность посла болельщиков прокомментировал президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Когда вы встречаетесь с Адрианой, вы сразу же чувствуете её теплоту, доброту и то, насколько она открыта и увлечена футболом. Она живет и дышит нашей игрой. Именно поэтому она может стать отличным связующим звеном между ФИФА и болельщиками по всему миру», — приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА.

Футбол,Джанни Инфантино,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий