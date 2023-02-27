Супермодель Адриана Лима назначена глобальным послом болельщиков ФИФА

«Когда вы встречаетесь с Адрианой, вы сразу же чувствуете её теплоту, доброту и то, насколько она открыта и увлечена футболом. Она живет и дышит нашей игрой. Именно поэтому она может стать отличным связующим звеном между ФИФА и болельщиками по всему миру», — приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА.