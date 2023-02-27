У Мбаппе есть четыре месяца, чтобы решить, хочет ли он оставаться в «ПСЖ»

У нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе осталось четыре месяца, чтобы решить, хочет ли продолжать карьеру в «ПСЖ» после 2024 года. Об этом сообщает L'Equipe.

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По информации источника, по действующему контракту Мбаппе, который был заключен в прошлом году до 2024 года, существует пункт, согласно которому нападающий может активировать опцию автоматического продления договора на ещё один сезон. Чтобы принять решение, у звезды «ПСЖ» есть четыре месяца. Если Мбаппе не активирует опцию продления, то его контракт закончится в июне 2024 года.