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1 час назад

У Мбаппе есть четыре месяца, чтобы решить, хочет ли он оставаться в «ПСЖ» после 2024 года

Чемпионат.comиещё 2

У нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе осталось четыре месяца, чтобы решить, хочет ли продолжать карьеру в «ПСЖ» после 2024 года. Об этом сообщает L'Equipe.

У Мбаппе есть четыре месяца, чтобы решить, хочет ли он оставаться в «ПСЖ»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По информации источника, по действующему контракту Мбаппе, который был заключен в прошлом году до 2024 года, существует пункт, согласно которому нападающий может активировать опцию автоматического продления договора на ещё один сезон. Чтобы принять решение, у звезды «ПСЖ» есть четыре месяца. Если Мбаппе не активирует опцию продления, то его контракт закончится в июне 2024 года.

«ПСЖ» сделает всё, чтобы убедить Мбаппе остаться в команде, однако готовы к тому, что им придётся продать нападающего летом 2023 года, чтобы не потерять его бесплатно в конце прошлого года, если он откажется активировать опцию. Переговоры с французом для парижан приоритетнее, чем продление контракта с Лионелем Месси.

Футбол,Лионель Месси,
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