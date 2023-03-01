Лучший бомбардир Серии А мог потерять глаз

Профессор Джанпаоло Тартаро рассказал о травме форварда «Наполи» и сборной Нигерии Виктора Осимхена, после которой футболист начал носить маску.
24-летний нападающий получил тяжелую травму лица после столкновения с защитником миланского «Интера» Миланом Шкриньяром в ноябре 2022 года. Осимхену вставили шесть пластин и 18 винтов.
«К счастью, глаз вернулся на свою орбиту. Осимхен мог потерять глаз. Пластины не нужно удалять, если что-то не произойдет, например, инфекция. Не думаю, что он хочет снять их. Когда мы проводили операцию, мы использовали лучшие в мире пластины. Он защищен, если его ударят головой», — сказал профессор в интервью Radio CRC.
В текущем сезоне африканский футболист провел за «Наполи» 20 матчей в чемпионате Италии, в которых отметился 19 голами и четырьмя результативными передачами. Осимхен является лучшим бомбардиром турнира.
«Наполи» после 24 туров набрал 65 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата. Идущий на втором месте «Интер» отстает на 18 баллов.