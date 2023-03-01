Лучший бомбардир Серии А мог потерять глаз

«К счастью, глаз вернулся на свою орбиту. Осимхен мог потерять глаз. Пластины не нужно удалять, если что-то не произойдет, например, инфекция. Не думаю, что он хочет снять их. Когда мы проводили операцию, мы использовали лучшие в мире пластины. Он защищен, если его ударят головой», — сказал профессор в интервью Radio CRC.