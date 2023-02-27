Российский футболист порассуждал о возможности прожить на 25 тысяч рублей

Футболист заявил, что смог бы прожить на подобную сумму, если бы его траты составляли только оплату жилья и питание. При этом он подчеркнул, что, если бы ему нужно было покупать экипировку, оплачивать курсы, занятия с психологом или поход к врачу, он бы не смог себе этого позволить.