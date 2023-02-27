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26 минут назад

Российский футболист порассуждал о возможности прожить на 25 тысяч рублей

Lenta.ru

Полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» Андрей Егорычев порассуждал о возможности прожить на 25 тысяч рублей. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Российский футболист порассуждал о возможности прожить на 25 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Футболист заявил, что смог бы прожить на подобную сумму, если бы его траты составляли только оплату жилья и питание. При этом он подчеркнул, что, если бы ему нужно было покупать экипировку, оплачивать курсы, занятия с психологом или поход к врачу, он бы не смог себе этого позволить.

Егорычев выступает за «Урал» с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 15 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

В декабре 2022 года российский биатлонист Иван Колотов рассказал о зарплате в 15 тысяч рублей в сборной Пермского края. Он заявил, что его спасают сборы и соревнования, где оплачивают жилье и питание.

Футбол,Андрей Егорычев,
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