Карпин объяснил, почему не вызывает в сборную России игроков старше 30 лет

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не вызывает на товарищеские матчи футболистов старше 30 лет.
«Смысл смотреть на игроков, которых мы и так знаем, но не знаем, к чему мы готовимся? Если бы были официальные матчи и нужен был результат, естественно, под каждую конкретную игру мы бы рассматривали всех футболистов. В любом возрасте, хоть в 45 лет», – приводит слова Карпина «Матч ТВ».
23 марта сборная России сыграет в товарищеском против команды Ирана. Встреча пройдет в Тегеране.
В феврале ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах, проходящих под эгидой организаций, до следующего уведомления. 2 мая УЕФА не допустила российскую национальную команду к Лиге Наций-2022/23. 20 сентября РФС сообщил, что сборная России не будет участвовать в жеребьевке отборочного этапа Евро-2024.
После отстранения сборная России провела три товарищеских матча – против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).
В матче против сборной Таджикистана в стартовом составе сборной России вышел полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев, став самым молодым футболистом (18 лет и 15 дней) в истории национальной команды. Прежнее достижение принадлежало голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву, который дебютировал в составе сборной в возрасте 18 и 20 дней.