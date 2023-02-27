Карпин объяснил, почему не вызывает в сборную России игроков старше 30 лет

«Смысл смотреть на игроков, которых мы и так знаем, но не знаем, к чему мы готовимся? Если бы были официальные матчи и нужен был результат, естественно, под каждую конкретную игру мы бы рассматривали всех футболистов. В любом возрасте, хоть в 45 лет», – приводит слова Карпина «Матч ТВ».