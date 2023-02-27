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31 минуту назад

Карпин объяснил, почему не вызывает в сборную России игроков старше 30 лет

Спорт день за днем

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не вызывает на товарищеские матчи футболистов старше 30 лет.

Карпин объяснил, почему не вызывает в сборную России игроков старше 30 лет
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«Смысл смотреть на игроков, которых мы и так знаем, но не знаем, к чему мы готовимся? Если бы были официальные матчи и нужен был результат, естественно, под каждую конкретную игру мы бы рассматривали всех футболистов. В любом возрасте, хоть в 45 лет», – приводит слова Карпина «Матч ТВ».

23 марта сборная России сыграет в товарищеском против команды Ирана. Встреча пройдет в Тегеране.

В феврале ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах, проходящих под эгидой организаций, до следующего уведомления. 2 мая УЕФА не допустила российскую национальную команду к Лиге Наций-2022/23. 20 сентября РФС сообщил, что сборная России не будет участвовать в жеребьевке отборочного этапа Евро-2024.

После отстранения сборная России провела три товарищеских матча – против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

В матче против сборной Таджикистана в стартовом составе сборной России вышел полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев, став самым молодым футболистом (18 лет и 15 дней) в истории национальной команды. Прежнее достижение принадлежало голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву, который дебютировал в составе сборной в возрасте 18 и 20 дней.

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