Роналду может получить медаль за победу «МЮ» в Кубке английской лиги

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, начинавший текущий сезон в составе «Манчестер Юнайтед», может получить медаль за победу «красных дьяволов» в Кубке английской лиги, не сыграв ни одного матча за клуб в турнире. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

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Согласно правилам Кубка английской лиги, победившая команда получает в своё распоряжение 30 медалей, которые могут быть вручены футболистам клуба. «Манчестер Юнайтед» использовал во время матчей турнира 27 игроков, при этом среди них не было Роналду, который покинул клуб в ноябре прошлого года. Судьбу оставшихся трёх медалей решит сам «Юнайтед».