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25 минут назад

Левандовски не сыграет с «Реалом» в Кубке Испании. Форвард «Барсы» пропустит около 2 недель из-за травмы бедра

Sports.ru

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски пропустит матч с «Реалом» из-за травмы.

Левандовски пропустит матч с «Реалом» в Кубке Испании
Фото: Sports.ruSports.ru

Каталонский клуб сообщил, что у 34-летнего поляка выявлено перенапряжение двуглавой мышцы левого бедра.

Согласно первым прогнозам, игрок пропустит около двух недель, сообщает Relevo.

Таким образом, форвард пропустит игру против «Реала» в полуфинале Кубка Испании, которая состоится 2 марта. Он может вернуться на поле в класико в рамках Ла Лиги – игра пройдет 19 марта.

Добавим, что 5 марта «Барса» примет «Валенсию» в Ла Лиге, а 12-го на выезде сыграет с «Атлетиком». Эти матчи поляк также может пропустить.

В 20 матчах текущего сезона Ла Лиги Левандовски забил 15 голов и отдал 5 результативных передач.

Футбол,Роберт Левандовски,Реал,
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