Горлов объяснил выбор состава на матч со «Звездой» в Кубке России

Главный тренер «ПАРИ НН» Артем Горлов считает, что погодные условия не повлияют на ход матча со »Звездой» в ФОНБЕТ Кубке России.
Встреча стартовала в 14:30 (мск). Прямая трансляция матча доступна на телеканале «Матч ТВ».
— Погода и такие условия одинаковы для всех. Не должно быть такого, что (на игру) влияет погода или поля. Понятно, какое то время займет адаптация к искусственному газону, и наша задача — как можно быстрее привыкнуть. Не думаю, что это определяющий фактор.
Что касается состава, много факторов: и поле, и состояние, и болезни. Не связывал бы с одним фактором, это комплекс решений, выбрали оптимальный состав. Все ребята в обойме и готовы, — сказал Горлов «Матч ТВ».
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