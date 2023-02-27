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54 минуты назад

Горлов объяснил выбор состава на матч со «Звездой» в Кубке России

Матч ТВиещё 1

Главный тренер «ПАРИ НН» Артем Горлов считает, что погодные условия не повлияют на ход матча со »Звездой» в ФОНБЕТ Кубке России.

Горлов объяснил выбор состава на матч со «Звездой» в Кубке России
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Встреча стартовала в 14:30 (мск). Прямая трансляция матча доступна на телеканале «Матч ТВ».

— Погода и такие условия одинаковы для всех. Не должно быть такого, что (на игру) влияет погода или поля. Понятно, какое то время займет адаптация к искусственному газону, и наша задача — как можно быстрее привыкнуть. Не думаю, что это определяющий фактор.

Что касается состава, много факторов: и поле, и состояние, и болезни. Не связывал бы с одним фактором, это комплекс решений, выбрали оптимальный состав. Все ребята в обойме и готовы, — сказал Горлов «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка России смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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