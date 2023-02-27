Горлов объяснил выбор состава на матч со «Звездой» в Кубке России

— Погода и такие условия одинаковы для всех. Не должно быть такого, что (на игру) влияет погода или поля. Понятно, какое то время займет адаптация к искусственному газону, и наша задача — как можно быстрее привыкнуть. Не думаю, что это определяющий фактор.



Что касается состава, много факторов: и поле, и состояние, и болезни. Не связывал бы с одним фактором, это комплекс решений, выбрали оптимальный состав. Все ребята в обойме и готовы, — сказал Горлов «Матч ТВ».