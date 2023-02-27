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35 минут назад

Тен Хаг написал открытое письмо болельщикам «Манчестер Юнайтед» после победы в Кубке лиги

Чемпионат.com

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг написал открытое письмо болельщикам команды после победы «красных дьяволов» в Кубке лиги.

Тен Хаг написал открытое письмо болельщикам «Манчестер Юнайтед»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Всем болельщикам «Манчестер Юнайтед». Сегодня утром я нашёл время, чтобы обратиться непосредс

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Когда я только приехал в клуб, мы обсуждали, как важно воссоединить игроков с нашими замечательными болельщиками. Поверьте мне, эта команда точно знает, насколько вы важны. Связь между болельщиками и «Манчестер Юнайтед» видна всем. И то, что мы пережили вчера вместе [победа в Кубке лиги], ещё больше укрепит эту связь.

Атмосфера, созданная всеми вами на «Уэмбли», была невероятной. С первой и до последней минуты вы были вместе с нами, подгоняли команду, поддерживали и подбадривали её, чтобы она преодолела препятствия и вернула трофей в Манчестер. Что касается тех, кто не смог быть на стадионе: мы чувствовали вашу поддержку до, во время и после игры. Знайте, что каждый из вас всегда будет играть свою роль в успехе «Манчестер Юнайтед».

Я горжусь своими игроками и персоналом за их подготовку и выступления. Вчера мы увидели необходимое желание, дух и решимость, которые должны требовать от каждого, кто представляет «Манчестер Юнайтед».

Мы каждый день ставим перед собой высокие стандарты. На «Уэмбли» мы выполнили эти требования и получили в награду наш первый совместный трофей. Мы знаем, как важны трофеи для истории этого великого клуба. Очень рады вернуть этот кубок на «Олд Траффорд», но мы ни в коем случае не собираемся останавливаться на достигнутом.

Мы испытали чувство, что значит победить вместе с «Манчестер Юнайтед». Это поистине великолепно, и каждый из нас будет только сильнее жаждать новых успехов. За последние несколько месяцев эта команда добилась многого, но впереди ещё больше всего интересного. Я могу заверить вас, что все в «МЮ» будут работать не покладая рук, ведь мы знаем, что этот клуб и его фанаты заслуживают больше таких замечательных дней

Сегодня мы вернемся к работе, полностью сосредоточившись на подготовке к встрече с «Вест Хэмом» в Кубке Англии в среду вечером. В нашем стремлении вернуть клуб на тот уровень, на котором он хочет быть.

Пожалуйста, знайте, что вы жизненно важны достижения наших целей. Воспринимайте вчерашний день как показатель того, что может произойти, когда «Манчестер Юнайтед» и болельщики едины. Спасибо за вашу поддержку и преданность!» — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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