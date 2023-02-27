Тен Хаг написал открытое письмо болельщикам «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг написал открытое письмо болельщикам команды после победы «красных дьяволов» в Кубке лиги.

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«Всем болельщикам «Манчестер Юнайтед». Сегодня утром я нашёл время, чтобы обратиться непосредс

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Когда я только приехал в клуб, мы обсуждали, как важно воссоединить игроков с нашими замечательными болельщиками. Поверьте мне, эта команда точно знает, насколько вы важны. Связь между болельщиками и «Манчестер Юнайтед» видна всем. И то, что мы пережили вчера вместе [победа в Кубке лиги], ещё больше укрепит эту связь.

Атмосфера, созданная всеми вами на «Уэмбли», была невероятной. С первой и до последней минуты вы были вместе с нами, подгоняли команду, поддерживали и подбадривали её, чтобы она преодолела препятствия и вернула трофей в Манчестер. Что касается тех, кто не смог быть на стадионе: мы чувствовали вашу поддержку до, во время и после игры. Знайте, что каждый из вас всегда будет играть свою роль в успехе «Манчестер Юнайтед».

Я горжусь своими игроками и персоналом за их подготовку и выступления. Вчера мы увидели необходимое желание, дух и решимость, которые должны требовать от каждого, кто представляет «Манчестер Юнайтед».

Мы каждый день ставим перед собой высокие стандарты. На «Уэмбли» мы выполнили эти требования и получили в награду наш первый совместный трофей. Мы знаем, как важны трофеи для истории этого великого клуба. Очень рады вернуть этот кубок на «Олд Траффорд», но мы ни в коем случае не собираемся останавливаться на достигнутом.

Мы испытали чувство, что значит победить вместе с «Манчестер Юнайтед». Это поистине великолепно, и каждый из нас будет только сильнее жаждать новых успехов. За последние несколько месяцев эта команда добилась многого, но впереди ещё больше всего интересного. Я могу заверить вас, что все в «МЮ» будут работать не покладая рук, ведь мы знаем, что этот клуб и его фанаты заслуживают больше таких замечательных дней

Сегодня мы вернемся к работе, полностью сосредоточившись на подготовке к встрече с «Вест Хэмом» в Кубке Англии в среду вечером. В нашем стремлении вернуть клуб на тот уровень, на котором он хочет быть.