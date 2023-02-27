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1 час назад

Полиция задержала фаната "Тоттенхэма" после матча с "Челси" за гомофобные кричалки

Газета.Ru

Болельщик лондонского "Тоттенхэма" был задержан по окончании матча 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Челси". По информации Daily Mail, фаната подозревают в выкрыкивании с трибун гомофобных кричалок. Издание отмечает, что выкрики доносились с фанатиков трибуны "Тоттенхэма" еще до начала матча, и продолжились с новой силой после отмены красной карточки полузащитнику "синих" Хакиму Зиешу. Пресс-служба "шпор" на своем официальном сайте подтвердила информацию о задержании и выразила солидарность действиям правоохранительных органов. "Мы можем подтвердить, что один человек был задержан за использование гомофобных выражений. В "Тоттенхэме" нет места дискриминации", - сказано в пресс-релизе клуба. Ранее сообщалось, что "ПСЖ" продаст нападающего Килиана Мбаппе, если он не активирует опцию продления контракта до 2025 года.

Полиция задержала фаната "Тоттенхэма" после матча с "Челси" за гомофобные кричалки
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Футбол,Хаким Зиеш,
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