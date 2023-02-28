Газзаев поделился мнением о потенциале Жо

«Считал, что Жо станет звездой мирового уровня. Но свой потенциал он не использовал на все сто процентов. Не знаю, что ему помешало. Я пригласил его в ЦСКА в 18 лет, он произвёл фурор, забил 44 мяча и уехал через два года в «Манчестер Сити». Почему он дальше не рос — не знаю. Он оставил у меня только хорошие впечатления, у него не было слабых мест. Хочу, чтобы у него жизнь после карьеры сложилась успешно», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».