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1 час назад

Газзаев: считал, что Жо станет звездой мирового уровня

Чемпионат.comиещё 3

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал решение бывшего нападающего «армейцев» Жо завершить карьеру.

Газзаев поделился мнением о потенциале Жо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Считал, что Жо станет звездой мирового уровня. Но свой потенциал он не использовал на все сто процентов. Не знаю, что ему помешало. Я пригласил его в ЦСКА в 18 лет, он произвёл фурор, забил 44 мяча и уехал через два года в «Манчестер Сити». Почему он дальше не рос — не знаю. Он оставил у меня только хорошие впечатления, у него не было слабых мест. Хочу, чтобы у него жизнь после карьеры сложилась успешно», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Последним клубом 35-летнего бразильца был «Аль-Джабалайн» из Саудовской Аравии. Также за свою карьеру воспитанник бразильского «Коринтианса» успел поиграть в английских «Манчестер Сити» и «Эвертоне», турецком «Галатасарае», нескольких командах из Бразилии, Японии и Китая.

За ЦСКА нападающий играл с 2006 по 2008 год. Всего за армейскую команду Жо сыграл 77 матчей, в которых забил 44 гола и сделал 10 результативных передач. В 2006 году в составе московского клуба бразилец стал чемпионом России. Также Жо по два раза выигрывал Кубок России (2006 и 2008) и Суперкубок страны (2005/2006 и 2006/2007).

Футбол,Валерий Газзаев,
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