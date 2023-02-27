Хасбик подколол Роналду в соцсетях. Пост набрал 20 млн просмотров за сутки

Блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, подколол в социальных сетях знаменитого футболиста Криштиану Роналду. Этот пост стал вирусным — за сутки он набрал около 20 млн просмотров.

Хасбик опубликовал совместную фотографию с Роналду и подписал её: «Месси всё равно лучше».

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Позже Хасбулла разместил ещё один пост на тему футбола. На этот раз он показал фотографию кружки, на которой он изображён вместе с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом. Хасбик добавил подпись «Холанд лучше всех».

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