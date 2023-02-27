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1 час назад

«Спартак» — «Локомотив»: где смотреть онлайн, кто покажет, прямой эфир матча Кубка России

Betassist

27 февраля в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоится ответный четвертьфинальный матч Кубка России (Путь РПЛ) сезона-2022/2023 между «Спартаком» и «Локомотивом».

«Спартак» — «Локомотив»: где смотреть, во сколько начинается, коэффициенты
Фото: BetassistBetassist

Начало встречи намечено на 20:00 мск. Прямая трансляция на территории России состоится на федеральном телеканале «Матч ТВ», а также бесплатно на его официальном сайте.

По линии букмекеров фаворитом предстоящего матча являются красно-белые: сделать ставку на победу спартаковцев предлагается с коэффициентом 1.91. Выигрыш железнодорожников оценивается котировкой в 4.06, а ничья по итогам 90 минут идёт за 4.00.

Эксперты верят, что команды способны выдать результативный матч: тотал больше 2.5 мяча оценён в 1.86, а тотал меньше 2.5 — в 2.05. Ставка «обе забьют» идёт за 1.69.

Первый матч команд в четвертьфинале Кубка страны был сыгран на «РЖД Арене» 22 февраля, а победителем из него вышел «Спартак» 1:0.

Проход «Спартака» в полуфинал Кубка России видится букмекерам куда более вероятным событием. Коэффициент на это событие равен 1.15. Выход «Локомотива» в следующую стадию турнира Пути РПЛ оценивается ставкой в 5.90..

Футбол,Спартак,
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