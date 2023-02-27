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48 минут назад

Бывший футболист ЦСКА Жо завершил карьеру

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Экс-форвард московского ЦСКА Жо завершил спортивную карьеру. Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

Бывший футболист ЦСКА Жо завершил карьеру
Фото: BetassistBetassist

35-летний Жо является воспитанником «Коринтианса». За клуб он выступал с 2003 по 2005 год и в 2017 году. В составе «Коринтианса» форвард тогда принял участие в 39 матчах, забил 18 голов и отдал три результативные передачи.

Российским болельщикам футбола Жо известен выступлениями за ЦСКА с 2006 по 2008 год. С армейцами он становился чемпионом России, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Жо выступал также за «Манчестер Сити» и другие клубы. Он – бывший игрок сборной Бразилии.

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