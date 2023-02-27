Бывший футболист ЦСКА Жо завершил карьеру

Экс-форвард московского ЦСКА Жо завершил спортивную карьеру. Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

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35-летний Жо является воспитанником «Коринтианса». За клуб он выступал с 2003 по 2005 год и в 2017 году. В составе «Коринтианса» форвард тогда принял участие в 39 матчах, забил 18 голов и отдал три результативные передачи.

Российским болельщикам футбола Жо известен выступлениями за ЦСКА с 2006 по 2008 год. С армейцами он становился чемпионом России, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.