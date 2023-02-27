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40 минут назад

Фанат «Тоттенхэма» арестован по подозрению в гомофобных кричалках на матче с «Челси»

Sports.ru

Фанат «Тоттенхэма» арестован после игры с «Челси» (2:0).

Фанат «Тоттенхэма» арестован по подозрению в гомофобных кричалках на матче с «Челси»
Фото: Sports.ruSports.ru

По данным Daily Mail, болельщика «шпор» подозревают в гомофобных кричалках во время матча 25-го тура АПЛ.

Выкрики из сектора фанатов «Тоттенхэма» начались еще до стартового свистка и продолжились после отмены красной карточки хавбека «Челси» Зиеша перед перерывом.

«Мы можем подтвердить, что один человек был арестован за использование гомофобных выражений. В «Тоттенхэме» нет места дискриминации», – говорится в заявлении клуба.

Столичная полиция сообщила, что во время матча было произведено в общей сложности шесть арестов, среди которых один за нападение/гомофобное оскорбление в адрес стюарда.

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