Фанат «Тоттенхэма» арестован по подозрению в гомофобных кричалках на матче с «Челси»

Фанат «Тоттенхэма» арестован после игры с «Челси» (2:0).

По данным Daily Mail, болельщика «шпор» подозревают в гомофобных кричалках во время матча 25-го тура АПЛ.

Выкрики из сектора фанатов «Тоттенхэма» начались еще до стартового свистка и продолжились после отмены красной карточки хавбека «Челси» Зиеша перед перерывом.

«Мы можем подтвердить, что один человек был арестован за использование гомофобных выражений. В «Тоттенхэме» нет места дискриминации», – говорится в заявлении клуба.