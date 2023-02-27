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22 минуты назад

Вратарь «ПАРИ НН» Гойло не исключил возвращение в «Зенит»

Матч ТВ

Вратарь «ПАРИ НН» Никита Гойло заявил, что готов рассмотреть возможное предложение от «Зенита».

Вратарь «ПАРИ НН» Гойло не исключил возвращение в «Зенит»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В понедельник «ПАРИ НН» обыграл «Звезду» (2:0) в матче ¼ финала пути регионов ФОНБЕТ Кубка России. Встреча проходила в Санкт Петербурге, на стадионе «Кировец». В составе нижегородской команды голами отличились Никита Каккоев и Даниил Корнюшин.

— Скучно на матчах никогда не бывает, нельзя расслабляться, даже когда нет игры у ворот, можно пропустить важный момент. «Звезда» — организованная команда, хорошо смотрелись, оставили положительное впечатление. На матч с «Зенитом» подхожу с такими же подходом как и к любой другой команде. Особых чувств перед матчем нет.

Вернуться в «Зенит»? Решают селекционеры, но исключать ничего нельзя, — приводит слова Гойло корреспондент «Матч ТВ».
Гойло является воспитанником «Зенита», однако за взрослую команду не дебютировал. В 2022 года Никита перешел в аренду

«ПАРИ НН» сыграет на выезде с «Зенитом» в матче 18 го тура МИР РПЛ, встреча состоится 4 марта. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ», а также сайты matchtv.ru и sportbox.ru, начало трансляции — в 16:00 по московскому времени.

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