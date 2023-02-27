Вратарь «ПАРИ НН» Гойло не исключил возвращение в «Зенит»

— Скучно на матчах никогда не бывает, нельзя расслабляться, даже когда нет игры у ворот, можно пропустить важный момент. «Звезда» — организованная команда, хорошо смотрелись, оставили положительное впечатление. На матч с «Зенитом» подхожу с такими же подходом как и к любой другой команде. Особых чувств перед матчем нет.



Вернуться в «Зенит»? Решают селекционеры, но исключать ничего нельзя, — приводит слова Гойло корреспондент «Матч ТВ».

Гойло является воспитанником «Зенита», однако за взрослую команду не дебютировал. В 2022 года Никита перешел в аренду