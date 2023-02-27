Сулейманов отдал другу приз лучшего игрока матча со «Звездой»

«Спасибо болельщикам за то, что выбрали. Мне очень приятно за эту награду. Но в этом матче немало сделал мой друг по команде, который меня постоянно мотивирует. Будь добр, забери эту статуэтку», — приводит слова Сулейманова «Матч Премьер».