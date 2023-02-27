Карту болельщика оформили более 450 тысяч человек

Более 450 тысяч граждан РФ оформили карту болельщика. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

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Также сообщается, что сервис по оформлению карты болельщика был запущен в пяти новых регионах России, в список вошли Воронежская область, Москва, Московская область, Оренбургская область и Санкт-Петербург. Ранее сервис был запущен в Краснодарском крае, Нижегородской, Ростовской, Самарской и Свердловской областях.

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2021 года подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. В подписанном документе вводится понятие "персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования". Это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Возможность оформить карту болельщика на "Госуслугах" появилась 4 июля 2022 года.