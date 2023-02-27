Ранджелович из «Урала» назвал лучшего российского футболиста

— Митрович уже столько лет преуспевает в Англии. Влахович проявляет себя в топ клубе, Милинкович Савич тоже заметен в Серии А.

— Дзюба. Да, по прежнему. Тоже голевая машина, как Митрович. И давай еще Шатова назову!

Дзюба был признан лучшим игроком первого матча четвертьфинала ФОНБЕТ Кубка России со «Спартаком» . Встреча прошла на «РЖД Арене» в среду и завершилась со счетом 1:0 в пользу «красно белых».

Ответный матч ФОНБЕТ Кубка России «Спартак» — «Локомотив» будет показан на канале «Матч ТВ» в прямом эфире в понедельник, 27 февраля, начало — в 19:00 мск. Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка России смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.