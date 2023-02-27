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1 час назад

Ранджелович из «Урала» назвал Дзюбу лучшим российским футболистом

Матч ТВ

Вингер «Урала» Лазар Ранджелович заявил Sport24, что считает нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу лучшим российским футболистом прямо сейчас.

Ранджелович из «Урала» назвал лучшего российского футболиста
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Лучший сербский футболист прямо сейчас?

— Митрович уже столько лет преуспевает в Англии. Влахович проявляет себя в топ клубе, Милинкович Савич тоже заметен в Серии А.

— А лучший русский?

— Дзюба. Да, по прежнему. Тоже голевая машина, как Митрович. И давай еще Шатова назову!

Дзюба был признан лучшим игроком первого матча четвертьфинала ФОНБЕТ Кубка России со «Спартаком». Встреча прошла на «РЖД Арене» в среду и завершилась со счетом 1:0 в пользу «красно белых».

Ответный матч ФОНБЕТ Кубка России «Спартак» — «Локомотив» будет показан на канале «Матч ТВ» в прямом эфире в понедельник, 27 февраля, начало — в 19:00 мск. Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка России смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Фонбет,Спартак,
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