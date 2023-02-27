Карпин — об игре «Ростова»: "Это не футбол! Бей, беги, окружай ворота"

Доволен ли я качеством работы моей команды? Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Это игра была во что, как вы считаете? Футбол?

Это был сложный зимний футбол в непростых условиях? Это не футбол! Бей, беги, окружай ворота — и игра придёт. Назвать футболом это сложно… Какую дать оценку? Да, боролись, вопросов нет. Первый тайм остался за «Уралом», второй за нами – забили, а потом опять не повезло, потому что попало в руку от затылка. Какая здесь оценка может? Били и грузились физически. Про футбол здесь речи не было», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».