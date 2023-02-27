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30 минут назад

Карпин — об игре «Ростова»: это не футбол! Бей, беги, окружай ворота

Чемпионат.com

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги после ответного матча Кубка России, в котором его команда уступила «Уралу» со счётом 2:1. В первом матче была зафиксирована ничья (1:1). Подопечные Карпина продолжат борьбу за Кубок России в Пути регионов.

Карпин — об игре «Ростова»: "Это не футбол! Бей, беги, окружай ворота"
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Пропущенный гол на последних минутах? Это был несчастный случай.

Доволен ли я качеством работы моей команды? Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Это игра была во что, как вы считаете? Футбол?

Это был сложный зимний футбол в непростых условиях? Это не футбол! Бей, беги, окружай ворота — и игра придёт. Назвать футболом это сложно… Какую дать оценку? Да, боролись, вопросов нет. Первый тайм остался за «Уралом», второй за нами – забили, а потом опять не повезло, потому что попало в руку от затылка. Какая здесь оценка может? Били и грузились физически. Про футбол здесь речи не было», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

Футбол,Валерий Карпин,ФК "Урал",
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