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11 минут назад

Промес трижды бил пенальти в компенсированное время матча с «Локомотивом»

Чемпионат.comиещё 2

Форвард «Спартака» Квинси Промес в ответном матче Кубка России с «Локомотивом» (4:2) трижды исполнял пенальти. Примечательно, что все три попытки случились в компенсированное к матчу время.

Промес трижды бил пенальти в компенсированное время матча с «Локомотивом»
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

Сначала арбитр назначил 11-метровый за фол Игоря Смольникова на экс-игроке сборной Нидерландов. Промес сам подошёл к «точке», но не сумел реализовать удар. Чуть позже защитник железнодорожников Херман Конти сыграл рукой в собственной штрафной, а рефери без раздумий снова назначил пенальти. Илья Лантратов справился с первым ударом Промеса, но вышел из ворот незадолго до удара, из-за чего игрок «Спартака» получил возможность исполнить 11-метровый снова. С третьего раза Квинси был точен — он установил окончательный счёт в матче — 4:2.

Футбол,Херман Конти,Илья Лантратов,Игорь Смольников,Спартак,
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