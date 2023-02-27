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33 минуты назад

Федун отреагировал на матч "Спартака" с "Локомотивом"

Елена Прошина

Экс-владелец российского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал итоги матча Кубка России, в котором его бывший клуб обыграл «Локомотив» со счётом 4:2. Об этом сообщает «Чемпионат».

Федун отреагировал на матч "Спартака" с "Локомотивом"
Фото: ТАССТАСС

По словам Федуна, игра принесла ему понравилась и принесла приятные эмоции.

«Стоило мне уйти – стали судить нормально. <...> Причём игроки не страдали, а бились на поле. Дзюбу не комментируем», – сказал он.

На вопрос, скучает ли бывший владелец по «Спартаку», Федун ответил, что никогда не расставался с футбольным клубом, но быть на месте зрителя ему нравится больше.

Напомним, что 27 февраля московский «Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 4:2 в ответном матче 1/4 финала «плей-офф пути Российской премьер-лиги» Фонбет – Кубка России по футболу. Встреча прошла на «Открытие Банк – Арене». Благодаря этой победе «Спартак» вышел в полуфинал турнира.

При этом комментарий Федуна по поводу Дзюбы может касаться того факта, что в сегодняшней игре Дзюба вообще не бил по воротам соперника. На данный момент у Дзюбы вообще нет результативных действий за два матча, сыгранных в составе «Локомотива».

Футбол,Леонид Федун,Фонбет,Спартак,
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