Федун отреагировал на матч "Спартака" с "Локомотивом"

Экс-владелец российского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал итоги матча Кубка России, в котором его бывший клуб обыграл «Локомотив» со счётом 4:2. Об этом сообщает «Чемпионат».
По словам Федуна, игра принесла ему понравилась и принесла приятные эмоции.
«Стоило мне уйти – стали судить нормально. <...> Причём игроки не страдали, а бились на поле. Дзюбу не комментируем», – сказал он.
На вопрос, скучает ли бывший владелец по «Спартаку», Федун ответил, что никогда не расставался с футбольным клубом, но быть на месте зрителя ему нравится больше.
Напомним, что 27 февраля московский «Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 4:2 в ответном матче 1/4 финала «плей-офф пути Российской премьер-лиги» Фонбет – Кубка России по футболу. Встреча прошла на «Открытие Банк – Арене». Благодаря этой победе «Спартак» вышел в полуфинал турнира.
При этом комментарий Федуна по поводу Дзюбы может касаться того факта, что в сегодняшней игре Дзюба вообще не бил по воротам соперника. На данный момент у Дзюбы вообще нет результативных действий за два матча, сыгранных в составе «Локомотива».