Игрока сборной Марокко обвинили в изнасиловании

Уточняется, что инцидент произошел дома у футболиста. К спортсмену приехала 24-летняя девушка, с которой он познакомился в социальной сети. Позже она обратилась в полицию и рассказала, что Хакими против ее воли начал ее раздевать, целовать в губы и грудь, а также осуществил проникновение пальцами.