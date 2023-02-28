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1 час назад

Le Parisien: защитника "ПСЖ" Хакими обвинили в изнасиловании

Газета.Ruиещё 1

Защитник "Пари Сен-Жермен" и сборной Марокко по футболу Ашраф Хакими был обвинен в сексуальном насилии, сообщает французская газета Le Parisien.

Защитника "ПСЖ" обвинили в изнасиловании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее информации, 26 февраля домой к Хакими на такси, которое вызвал футболист, приехала 24-летняя женщина, с которой игрок познакомился в социальной сети.

Позднее она рассказала в полиции, что Хакими без ее согласия начал целовать ее в губы и грудь, стал снимать с нее одежду, а также осуществил проникновение пальцами. Девушке удалось оттолкнуть Хакими ногой и покинуть жилище футболиста. На следующий день она обратилась в полицию, но в итоге отказалась подать заявление на марокканца. Тем не менее, прокуратура решила самостоятельно заняться расследованием произошедшего. Напомним, в январе в изнасиловании был обвинен бывший игрок "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес. Суд принял решение заключить футболиста под стражу до окончания расследования.

По информации СМИ, следствие нашло подтверждение заявлениям женщины, обвинившей бразильца, которому грозит несколько лет тюремного заключения.

Ранее российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер Кэнакс" Виталий Кравцов впервые высказался о причинах своего перехода из "Нью-Йорк Рейнджерс" в канадскую команду.

Футбол,Ашраф Хакими,Виталий Кравцов,
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