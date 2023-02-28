Защитника "ПСЖ" обвинили в изнасиловании

Позднее она рассказала в полиции, что Хакими без ее согласия начал целовать ее в губы и грудь, стал снимать с нее одежду, а также осуществил проникновение пальцами. Девушке удалось оттолкнуть Хакими ногой и покинуть жилище футболиста. На следующий день она обратилась в полицию, но в итоге отказалась подать заявление на марокканца. Тем не менее, прокуратура решила самостоятельно заняться расследованием произошедшего. Напомним, в январе в изнасиловании был обвинен бывший игрок "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес. Суд принял решение заключить футболиста под стражу до окончания расследования.