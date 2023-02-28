FIFA объявила лучший гол 2022 года

Его автором стал польский игрок Марчин Олекси, забивший мяч в паралимпийском чемпионате Польши.
Также в шорт-лист номинантов вошли бразилец Ришарлисон за второй гол в ворота Сербии в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2022 и француз Димитри Пайет за гол в ворота греческого ПАОК в четвертьфинале Лиги Конференций.
Награда была учреждена FIFA 20 октября 2009 года и вручается игроку, забившему самый красивый мяч года. Премия названа в честь капитана венгерской «Золотой команды» 1950-х годов Ференца Пушкаша.