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1 час назад

FIFA объявила лучший гол 2022 года

Говорит Москва

Его автором стал польский игрок Марчин Олекси, забивший мяч в паралимпийском чемпионате Польши.

FIFA объявила лучший гол 2022 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также в шорт-лист номинантов вошли бразилец Ришарлисон за второй гол в ворота Сербии в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2022 и француз Димитри Пайет за гол в ворота греческого ПАОК в четвертьфинале Лиги Конференций.

Награда была учреждена FIFA 20 октября 2009 года и вручается игроку, забившему самый красивый мяч года. Премия названа в честь капитана венгерской «Золотой команды» 1950-х годов Ференца Пушкаша.

Футбол,Ференц Пушкаш,
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