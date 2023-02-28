FIFA объявила лучший гол 2022 года

Также в шорт-лист номинантов вошли бразилец Ришарлисон за второй гол в ворота Сербии в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2022 и француз Димитри Пайет за гол в ворота греческого ПАОК в четвертьфинале Лиги Конференций.