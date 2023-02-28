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42 минуты назад

Лионель Месси признан ФИФА лучшим футболистом года

Газета.Ru

Капитан сборной Аргентины, нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси получил приз Международной федерации футбола (ФИФА) The Best как лучший футболист 2022 года.

Месси признан ФИФА лучшим футболистом года
Фото: ТАССТАСС

Помимо аргентинского форварда на награду претендовали одноклубник Месси по "ПСЖ", нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, а также форвард мадридского "Реала" и национальной команды Франции Карим Бензема. Месси в составе сборной Аргентины стал победителем чемпионата мира 2022 года, прошедшего в Катаре. Он был признан лучшим игроком турнира.

Он первым в истории смог забить голы на всех стадиях мирового первенства - на групповом этапе, в 1/8 финала, четвертьфинале и полуфинале, а также в решающем матче против сборной Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2. Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.

Ранее стало известно, что "Спартак" заработает 23,45 млн руб. за выход в полуфинал Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России.

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