Месси признан ФИФА лучшим футболистом года

Помимо аргентинского форварда на награду претендовали одноклубник Месси по "ПСЖ", нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, а также форвард мадридского "Реала" и национальной команды Франции Карим Бензема . Месси в составе сборной Аргентины стал победителем чемпионата мира 2022 года, прошедшего в Катаре. Он был признан лучшим игроком турнира.

Он первым в истории смог забить голы на всех стадиях мирового первенства - на групповом этапе, в 1/8 финала, четвертьфинале и полуфинале, а также в решающем матче против сборной Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2. Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.