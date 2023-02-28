Месси поделился эмоциями от признания лучшим футболистом 2022 года

Нападающий сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси поблагодарил за поддержку товарищей по национальной команде, семью и народ Аргентины после получения приза Международной федерации футбола (ФИФА) The Best в номинации "Лучший футболист".
"Это признание заслуг всей команды за то, чего мы добились. Этот год был сумасшедшим: я смог осуществить свою мечту, к которой так долго стремился. Об этом мечтает любой футболист, но очень немногие могут воплотить эту мечту в жизнь. Хочу также поблагодарить свою семью и народ Аргентины за то, что поддерживали нас в этот особенный месяц, о котором мы будем помнить на протяжении всей жизни", - сказал Месси, получая награду.
Месси в составе сборной Аргентины стал победителем чемпионата мира 2022 года, прошедшего в Катаре. Он был признан лучшим игроком турнира. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2. Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.
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