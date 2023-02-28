Месси поделился эмоциями от признания лучшим футболистом 2022 года

"Это признание заслуг всей команды за то, чего мы добились. Этот год был сумасшедшим: я смог осуществить свою мечту, к которой так долго стремился. Об этом мечтает любой футболист, но очень немногие могут воплотить эту мечту в жизнь. Хочу также поблагодарить свою семью и народ Аргентины за то, что поддерживали нас в этот особенный месяц, о котором мы будем помнить на протяжении всей жизни", - сказал Месси, получая награду.