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42 минуты назад

Месси поделился эмоциями от признания лучшим футболистом 2022 года по версии ФИФА

Газета.Ru

Нападающий сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси поблагодарил за поддержку товарищей по национальной команде, семью и народ Аргентины после получения приза Международной федерации футбола (ФИФА) The Best в номинации "Лучший футболист".

Месси поделился эмоциями от признания лучшим футболистом 2022 года
Фото: ReutersReuters

"Это признание заслуг всей команды за то, чего мы добились. Этот год был сумасшедшим: я смог осуществить свою мечту, к которой так долго стремился. Об этом мечтает любой футболист, но очень немногие могут воплотить эту мечту в жизнь. Хочу также поблагодарить свою семью и народ Аргентины за то, что поддерживали нас в этот особенный месяц, о котором мы будем помнить на протяжении всей жизни", - сказал Месси, получая награду.

Месси в составе сборной Аргентины стал победителем чемпионата мира 2022 года, прошедшего в Катаре. Он был признан лучшим игроком турнира. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2. Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.

Месси признан ФИФА лучшим футболистом года

Ранее стало известно, что "Спартак" заработает 23,45 млн руб. за выход в полуфинал Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России.

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