Галактионов раскрыл пользу Дзюбы для "Локомотива"

Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов поделился мнением об игре нападающего железнодорожников Артема Дзюбы в ответном матче четвертьфинала Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России со "Спартаком".
"С приходом Артема у нас появилась вариативность, он добавил нам качества. Это харизматичный футболист, который делает свою работу на поле. Думаю, взаимодействие еще улучшится. На его позиции есть конкуренция, Дзюба — Игнатьев. Мы в этом плане абсолютно спокойны. Кто будет сильнее, тот и будет играть", — цитирует Галактионова официальный сайт "Локомотива".
Дзюба провел первые официальные игры за "Локомотив" в матчах четвертьфинала Кубка России против "Спартака". В первой встрече красно-белые одержали победу со счетом 1:0, а во втором выиграли с результатом 4:2, обеспечив себе выход в полуфинал турнира. "Локо" продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов. 8 февраля Дзюба подписал контракт с "Локомотивом" до конца сезона. Сезон-2022/23 он начал в составе турецкого клуба "Адана Демирспор", но спустя несколько месяцев расторг контракт и в статусе свободного агента занимался поисками новой команды.
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