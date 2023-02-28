Галактионов раскрыл пользу Дзюбы для "Локомотива"

"С приходом Артема у нас появилась вариативность, он добавил нам качества. Это харизматичный футболист, который делает свою работу на поле. Думаю, взаимодействие еще улучшится. На его позиции есть конкуренция, Дзюба — Игнатьев. Мы в этом плане абсолютно спокойны. Кто будет сильнее, тот и будет играть", — цитирует Галактионова официальный сайт "Локомотива".