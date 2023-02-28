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1 час назад

Галактионов заявил, что Дзюба добавил качества игре "Локомотива"

Газета.Ruиещё 1

Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов поделился мнением об игре нападающего железнодорожников Артема Дзюбы в ответном матче четвертьфинала Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России со "Спартаком".

Галактионов раскрыл пользу Дзюбы для "Локомотива"
Фото: ТАССТАСС

"С приходом Артема у нас появилась вариативность, он добавил нам качества. Это харизматичный футболист, который делает свою работу на поле. Думаю, взаимодействие еще улучшится. На его позиции есть конкуренция, Дзюба — Игнатьев. Мы в этом плане абсолютно спокойны. Кто будет сильнее, тот и будет играть", — цитирует Галактионова официальный сайт "Локомотива".

Дзюба провел первые официальные игры за "Локомотив" в матчах четвертьфинала Кубка России против "Спартака". В первой встрече красно-белые одержали победу со счетом 1:0, а во втором выиграли с результатом 4:2, обеспечив себе выход в полуфинал турнира. "Локо" продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов. 8 февраля Дзюба подписал контракт с "Локомотивом" до конца сезона. Сезон-2022/23 он начал в составе турецкого клуба "Адана Демирспор", но спустя несколько месяцев расторг контракт и в статусе свободного агента занимался поисками новой команды.

Ранее стало известно, что защитник "Пари Сен-Жермен" и сборной Марокко по футболу Ашраф Хакими был обвинен в сексуальном насилии.

Футбол,Михаил Галактионов,Ашраф Хакими,Спартак,
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