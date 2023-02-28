Экс-советник Федуна оценил чемпионские амбиции «Спартака»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, оценил чемпионские амбиции красно-белых в Российской премьер-лиге (РПЛ) после победы в ответном матче 1/4 финала Кубка России над столичным «Локомотива».

Фото: РИА Новости РИА Новости

После победы в первой встрече со счетом 1:0 подопечные Гильермо Абаскаля 27 февраля выиграли и второй матч — 4:2, гарантировав себе участие в полуфинале турнира. «Локомотив» продолжит борьбу в нижней части сетки — Пути регионов.

«Отличный матч в исполнении «Спартака»! Надеюсь, что все продолжится в том же духе и команда будет бороться за чемпионство», — приводит слова Камоцци Sport24.

После 17-ти туров РПЛ красно-белые набрали 36 очков и занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата. Отставание от лидирующего петербургского «Зенита» составляет шесть баллов. В ближайшем матче чемпионата России «Спартак» сыграет с екатеринбургским «Уралом». Встреча пройдет в Москве 4 марта.