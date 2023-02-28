Месси высказался о получении награды лучшему игроку 2022 года

«Эта награда всей команде за то, что мы сделали в Катаре. Это был сумасшедший год, я сумел исполнить свою мечту после стольких лет борьбы за нее, стольких лет стремления к ней», — сказал Месси. Он также выразил благодарность аргентинским болельщикам и своей семье за поддержку.