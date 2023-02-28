Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
1 час назад

Месси высказался о получении награды лучшему игроку 2022 года

Lenta.ru

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о получении награды лучшему игроку 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Его слова приводит Mundo Deportivo.

Месси высказался о получении награды лучшему игроку 2022 года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Форвард поблагодарил тренера аргентинской команды Лионеля Скалони и голкипера сборной Эмилиано Мартинеса, также номинированных в своих категориях.

«Эта награда всей команде за то, что мы сделали в Катаре. Это был сумасшедший год, я сумел исполнить свою мечту после стольких лет борьбы за нее, стольких лет стремления к ней», — сказал Месси. Он также выразил благодарность аргентинским болельщикам и своей семье за поддержку.

Кроме того, спортсмен отметил успехи двух других претендентов на приз — нападающего «Реала» Карима Бензема и форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Месси назвал год, который они провели на международной арене, прекрасным.

Ранее 28 февраля прошла церемония награждения The Best FIFA Football Awards. Приз лучшему вратарю года достался Мартинесу. Звание лучшего тренера присудили Скалони.

В финале мундиаля сборная Аргентины одержала победу над Францией и третий раз в истории завоевала трофей. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2.

Футбол,Карим Бензема,Лионель Месси,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий