Колодин о "Зените": российские футболисты не слабее этих бразильцев, Месси не приехал же

Бывший защитник сборной России и московского "Динамо" Денис Колодин высказался об уровне российских и бразильских игроков петербургского "Зенита".
"В любом чемпионате у любой команды есть конкуренты. Главное, как они справляются с давлением. "Барселона" и "Реал" тоже не всегда бывают первыми. Не факт, что бразильцы из "Зенита" сильнее. Просто надо поменять голову и понять, что российские футболисты не слабее этих бразильцев. Месси не приехал же", - передает слова Колодина "Матч ТВ".
После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжает лидировать "Зенит". Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым "Спартак" на шесть очков. Тройку лидеров замыкает "Ростов" Валерия Карпина. Отставание от "Спартака" составляет одно очко. "Факел" идет на 13-м месте.
Сезон возобновился в конце февраля матчами Кубка России. "Зенит" в своем матче уверенно переиграл ульяновскую "Волгу" благодаря голам Зелимхана Бакаева, Матео Кассьерры и Ивана Сергеева. 2 марта сине-бело-голубые узнают своего соперника в полуфинальной игре.
Ранее сообщалось, что "Крылья Советов" сыграли вничью с "Динамо" и вышли в полуфинал Кубка России.