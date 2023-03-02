Колодин о "Зените": российские футболисты не слабее этих бразильцев, Месси не приехал же

"В любом чемпионате у любой команды есть конкуренты. Главное, как они справляются с давлением. "Барселона" и "Реал" тоже не всегда бывают первыми. Не факт, что бразильцы из "Зенита" сильнее. Просто надо поменять голову и понять, что российские футболисты не слабее этих бразильцев. Месси не приехал же", - передает слова Колодина "Матч ТВ".