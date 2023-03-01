Артём Дзюба: Карпин невзлюбил меня с первых дней

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о непростых взаимоотношениях с наставником «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным. Они вместе работали в «Спартаке».

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«Карпин с первых дней невзлюбил меня. Если тебя невзлюбили, то разве ты будешь хорошо относиться к человеку? Нет, конечно. Идёт ответ

Мы с ним поговорили, когда он сборную возглавил. Мы с ним поговорили 70 минут, наверное. Прекрасно поговорили по душам.

У меня нет с ним проблем. Тренер Карпин и Дзюба — это не проблема. Это гораздо важнее, это сборная.

Я думаю, что он позвал бы меня, если бы мы играли с Польшей в стыках. 99%, что меня бы позвали.