Лучший игрок года по версии ФИФА Лионель Месси: итоги голосования, Давида Алабу уничтожают фанаты «Реала»

Давид Алаба выбрал лучшим игроком года Месси – теперь под его постом в соцсетях тысячи гадких сообщений.

В понедельник в Париже ФИФА в торжественной обстановке вручила награды в рамках премии The Best – это аналог «Золотого мяча», только он – от международной футбольной организации. Номинаций там много: лучший игрок года, тренер года, вратарь года (как в мужском, так и в женском футболе), приз имени Пушкаша за лучший гол, болельщики года, а также символическая сборная года.

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За номинантов голосуют тренеры сборных, капитаны и журналисты из разных стран, после чего списки с их выбором публикуются на официальном сайте ФИФА. Посмотреть их могут все, поэтому многие болельщики и журналисты после премии занимаются тем, что изучают, кто за кого голосовал. Вопросы возникают нередко, но в этот раз на капитана сборной Австрии и защитника «Реала» Давида Алабу обрушился вал критики в социальных сетях. Просто потому, что он поставил на первое место в голосовании за лучшего игрока года Лионеля Месси, а не Карима Бензема – своего одноклубника.

Под его последним постом в одной социальной сети за первый час появилось больше 10 000 комментариев от болельщиков «Реала» с призывом покинуть клуб – и там, и в «Твиттере» разъярённые фанаты запустили хештег #alabaout. Австрийца называли «крысой», приказывали «сейчас же уехать из Мадрида» и прозвали предателем. Не обошлось и без расистских оскорблений.

«Эта змея должна быть выкинута из моего клуба. Он недостоин носить королевскую сливочную футболку», – @collyweezy.

«Фейковые друзья — как тени. Они следуют за тобой, когда светит солнце, но оставляют тебя в темноте», – @Point_God_11.

«Теперь я знаю, почему ты забил гол в свои ворота в матче с «Барселоной», ты просто крыса», – @azoooze82086112.

«Рядом с нами живёт змея», – @SamiZone17.

«Реал» – клуб для легенд, а не для змей», – Salimba_UK.

«Используй время, что ты взял сейчас на восстановление, для поиска новой команды, крыса», – @Olakanmi_neuve.

«Ни один игрок «Барселоны» не проголосует за игрока «Мадрида». Это очевидно. Какое влияние оказал Месси на трофеи, которые мы выиграли? «Реал», продай этого парня прямо сейчас», – @harrygraphic_.

«Бензема в прошлом году подарил тебе лучший сезон в карьере, и это то, как ты ему отвечаешь? Жестоким ударом в спину в голосовании ФИФА?» – @BenzeViniGOATss.

«У нас нет места предателям и отморозкам», – @MZeyni12.

Алаба уже выступил – сказал, что голосовал не только он, а вся сборная Австрии.

Но и это заявление уже разнесли. «Представьте, что вся аргентинская сборная убеждает Месси проголосовать за Неймара? Или египетский консул убеждает Салаха отдать голос Винисиусу? Мы не тупые», – написал один из пользователей «Твиттера».