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43 минуты назад

Бывший игрок «Ахмата» рассказал о подарках Кадырова

Lenta.ruиещё 1

Бывший футболист «Ахмата» Заурбек Плиев рассказал о подарках, которые делал игрокам клуба глава Чечни Рамзан Кадыров. Его слова приводит Metaratings.

Экс-игрок «Ахмата» рассказал о подарках Кадырова
Фото: ТАССТАСС

«АблаАблаю Мбенгу подарил машину сразу после его дубля &quo"Спартаку". Своим воспитанникам [Ризвану] Уциеву и [Магомеду] Митришеву дарил Mercedes. В целом, Кадыров нас не обделял, всегда все было», — оценил он подход главы Чечни.

Плиев отметил, что в остальном в период его выступления за команду игроки не получали особенно щедрые знаки внимания.

Бразильский боец UFC Вердум рассказал о подарке Кадырова

Футболист также раскрыл подробности визита в резиденцию Кадырова в 2017 году.

«Резиденция запомнилась своими размерами, а еще там были очень редкие породы животных — лев или тигр. Таких на весь мир тогда было всего три штуки», — поделился спортсмен.

Плиев играл за «Ахмат» с 2015 по 2019 год. На данный момент он выступает в составе клуба Футбольной национальной лиги «Родина».

16 августа бразильский боец смешанного стиля Фабрисиу Вердум рассказал о подаренном ему Кадыровым автомобиле Mercedes. Он был амбассадором бойцовского клуба «Ахмат», который базируется в Грозном. После поединка Абсолютного бойцовского чемпионата Вердум прокричал в микрофон популярный лозунг «Ахмат — сила».

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