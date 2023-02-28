Глава футбольного клуба из России рассказал о требовании судей платить за победы

По его словам, арбитры открыто требовали с махачкалинской команды платить деньги. «У нас был человек — в штабе официально у нас не работал, но по нашей просьбе принимал судей, размещал их. Вот и узнали: победа — 50 тысяч, пенальти — 10 тысяч», — рассказал глава «Легиона».