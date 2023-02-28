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42 минуты назад

Стало известно, сколько заработает «Спартак» за победу над «Локомотивом» в Кубке России

Матч ТВ

Московский «Спартак» заработает 23,45 миллиона рублей за выход в полуфинал Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России, сообщает Metaratings.ru.

Стало известно, сколько заработает «Спартак» за победу над «Локомотивом»
Фото: матч твматч тв

В понедельник, 27 февраля, «Спартак» одержал победу над столичным «Локомотивом» в ответном четвертьфинальном матче со счетом 4:2. В первой встрече «красно белые» также победили — 1:0.

По информации издания, московский клуб получит за выход в ½ финала от организаторов Кубка России 12,65 млн рублей. За каждый полуфинальный матч в верхней сетке клуб заработает по 5,4 млн рублей.

Следующий соперник «Спартака» определится в ходе жеребьевки, которая пройдет 2 марта.

Прямые трансляции матчей Кубка России и жеребьевки смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Спартак,
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