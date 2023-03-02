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29 минут назад

"Наполи" хочет продлить контракт с Кварацхелией до 2028 года

Газета.Ruиещё 4

Руководство итальянского футбольного клуба «Наполи» планирует продлить контракт с грузинским форвардом Хвичей Кварацхелией. Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.

«Наполи» хочет продлить контракт с Кварацхелией до 2028 года
Фото: Газета.ruГазета.ru

По информации источника, клуб из Неаполя хочет подписать с Хвичей новое соглашение до 2028 года.

Напомним, что Хвича Кварацхелия пополнил состав «Наполи» летом 2022 года, перейдя из батумского «Динамо».

В Российской премьер-лиге (РПЛ) грузин выступал за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».

В текущем сезоне итальянской Серии А Кварацхелия принял участие в 20 матчах, в которых ему удалось забить 10 мячей и сделать девять результативных передач.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость грузинского футболиста составляет €60 млн.

Ранее бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высоко оценил игру Хвичи Кварацхелии.

Футбол,Джейми Каррагер,Динамо,
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