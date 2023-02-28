Легионер ЦСКА сравнил россиян и американцев

«Американцы более расслабленные, более гибкие. Русские жесткие, доходят до предела. Но ты к этому со временем приспосабливаешься», — заявил хавбек. Он отметил, что первые два-три месяца после переезда в Россию ему было сложно привыкнуть к новой культуре.