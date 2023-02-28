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1 час назад

«Наполи» готов поднять зарплату Кварацхелии в 1,5 раза

Советский спортиещё 1

«Наполи» готов переподписать контракт с грузинским полузащитником Хвичей Кварацхелией на улучшенных для футболиста условиях.

«Наполи» готов поднять зарплату Кварацхелии в 1,5 раза
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации итальянской прессы, нынешний оклад игрока составляет 1,7 миллиона евро в год. В новом соглашении речь пойдет уже о 2,5 миллионах евро.

Неаполитанцы планируют оставить Кварацхелию у себя до 2028 года.

Напомним, в текущем сезоне Хвича провел 26 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал 15 результативных передач.

После 24 туров «Наполи» с 65 очками уверенно лидирует в чемпионате Италии, на 18 очков опережая ближайшего преследователя - миланский «Интер».

Футбол,
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