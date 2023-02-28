Обвиняемый в домогательствах глава французского футбола подал в отставку

Временно отстраненный президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре подал в отставку. Об этом информирует агентство Франс Пресс.

Сообщается, что чиновник объявил о своем решении на заседании исполнительного комитета организации, которое прошло во вторник, 28 февраля.

Исполком FFF ранее отстранил Ле Гре на время расследования. Футбольный агент Соня Суид, которая представляет интересы нескольких футболистов сборной Франции, обвинила Ле Гре в сексуальных домогательствах в 2014 году. Сам Ле Гре отверг обвинения.

Также функционера раскритиковали после продления контракта с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом и своих противоречивых высказываний в адрес Зинедина Зидана. Ле Гре заявил, что если бы Зидан позвонил ему по поводу работы в национальной команде, то он «даже не взял бы трубку». Позже он принес публичные извинения.

Ле Гре возглавлял Федерацию футбола Франции c лета 2011 года, его полномочия должны были закончиться в 2024 году. С 2005 по 2011 год он занимал пост вице-президента организации.